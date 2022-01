Piemonte: minacce no vax al deputato e sindaco Tiramani (Lega)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi recherò nelle prossime ore a sporgere denuncia contro questo simpatico soggetto invasato, che mi scrive via sms senza firmarsi. Non permetterò mai a nessuno di minacciarmi: testa alta sempre. Lo scrive su Facebook il deputato piemontese e sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani, pubblicando un messaggio di minacce ricevuto da un no vax. Nel testo si legge: "fate passare l'obbligo e verremo a prendervi uno per uno. E non vi piacerà cosa vi faremo. Votate l'obbligo e dovrete vivere un'intera esistenza a guardarvi le spalle e non avrete sempre la scorta a proteggervi". (Rpi)