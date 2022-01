© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi chiudiamo le discoteche, ma consentiamo la presenza negli stadi per il 50 per cento degli spettatori. Avete seguito i tormenti che hanno coinvolto le squadre in relazione alle misure delle Asl. Si è creato il caos. L'unica cosa seria da fare, se vogliamo contenere i contagi, è bloccare le presenze negli stadi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)