Piemonte: trovato cinghiale morto di peste suina africana, allarme dalle associazioni di categoria (3)

- Moncalvo e Rivarossa arrivano a minacciare azioni legali nei confronti delle istituzioni inadempienti rispetto al tema della fauna selvatica: "Per difendere i nostri imprenditori, già fortemente colpiti dalla crisi legata alla pandemia, se dovessero generarsi strumentalizzazioni e speculazioni, non esiteremo a fare causa, a richiedere il risarcimento danni ed a costituirci parte civile nei confronti di chi non ha saputo gestire correttamente la problematica del proliferare dei cinghiali e di chi ha avuto la responsabilità di farla degenerare. Non possiamo, però, non riconoscere l'importanza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta che, già da mesi, si è reso disponibile ad un tavolo di lavoro, nel quale riponiamo ampia fiducia, proprio sull'emergenza sanitaria causata dalla fauna selvatica", hanno concluso. (Rpi)