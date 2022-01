Piemonte: Coppolella (Nursind), graduatorie nel caos e risorse scarse, sanitari pronti alla protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione regoli la gestione delle graduatorie nell’interesse dell’intero sistema sanitario e non delle singole aziende. Non è né possibile, né tollerabile che ognuno faccia come vuole o come meglio crede fregandosene della situazione generale e di quella degli infermieri, considerati ormai solo pedine da trasportare da una azienda all’altra o da una provincia ad un altra. Lo ha affermato in una nota stampa il segretaria di Nursind Piemonte Francesco Coppolella. (segue) (Rpi)