Campania: Schiano (Fd'I), De Luca fa populismo attaccando opposizione

- "Lisciare il pelo ai no vax? Il presidente Vincenzo De Luca ha proprio sbagliato obiettivo. Dare la responsabilità all'unico partito di opposizione al Governo e uno dei pochi anche in consiglio regionale è solo populismo. De Luca è campione mondiale di chiusure, della scuola in particolare, con la Campania che ha avuto i plessi per più tempo chiusi che in qualsiasi parte d'Italia e forse d'Europa". Lo ha dichiarato in una nota Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia: "Concretamente cosa ha fatto? Oltre alle sue dirette show, senza contraddittorio, non vediamo altro. Sono due anni che aspettiamo un'organizzazione, ma poi puntualmente si dice che la Regione ha poche risorse. Parliamo dei vaccini e lo Stato non ne invia abbastanza. Parliamo dei controlli e poi è difficile farli. Alla fine la colpa è sempre degli altri. Il rientro a scuola andava pianificato con uno screening gratuito del personale scolastico e delle famiglie con bambini in età scolastica. Le file per fare tamponi e vaccini sono più lunghe di quelle dei centri commerciali. Siamo d'accordo su una sola cosa: c'è troppa confusione tra leggi, leggine e interpretazioni, abbiamo bisogno di chiarezza. Tutte le proposte di Fratelli d'Italia sono state puntualmente bocciate. Le decisioni le prende chi governa e attaccare Fratelli d'Italia come fa De Luca è solo un tentativo di distrazione di massa".(Ren)