Molise: Nola (M5s) su peste suina, necessari interventi immediati

- "Nella giornata di ieri, 7 gennaio, il Centro di referenza nazionale per le pesti suine dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche ha confermato il caso di infezione da Peste suina africana, riscontrato in un cinghiale rinvenuto morto nel territorio di Ovada, in Piemonte. La notizia è preoccupante dato che, pur non essendo trasmissibile agli uomini, la Psa è una malattia infettiva altamente contagiosa che colpisce suini e cinghiali". E' quanto sostiene oggi in una nota Vittorio Nola, consigliere regionale del Molise ed esponente del Movimento cinque stelle. "Ritengo quindi doveroso da parte della Regione Molise - spiega ancora Nola - attivare con immediatezza l'Unità di crisi regionale per mettere in campo tutte le azioni utili a tutelare gli allevamenti, fornire indicazioni operative agli stakeholders e mettere in atto qualsiasi misura prevista dalle norme al fine di contrastare la diffusione della malattia. Credo siano necessari interventi immediati, a partire dai controlli a tappeto sui cinghiali abbattuti, perché di fronte al rischio di peste suina non bastano i soli controlli eseguiti a campione alla ricerca della Trichinella che comunque si è palesata anche recentemente. Bisogna inoltre intervenire una volta per tutte sul sistema di tracciamento della filiera e della commercializzazione del cinghiale. Questo in ottica di tutela animale, ma anche per evitare un danno d'immagine che potrebbe tramutarsi in speculazione economica a svantaggio del territorio regionale, finendo per colpire gli allevatori molisani, anche quanti di loro conducono gli allevamenti con elevati standard di biosicurezza". (Gru)