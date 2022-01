Torino: Viale (Lista Civica Lo Russo) presenta mozione per chiedere la sospensione dei semafori antismog

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrariamente a quanto molti credono a Torino e nell’area della Città Metropolitana gli inquinanti sono in diminuzione da decenni grazie alla riduzione strutturale delle emissioni, mentre il contributo dei blocchi estemporanei sono sempre stati irrilevanti, non andando oltre un valore simbolico, in balia delle condizioni meteo. Con queste parole il consigliere comunale di maggioranza Silvio Viale (Lista Civica Lo Russo) ha introdotto la mozione con cui chiede la sospensione dei semafori antismog per tutta la durata dell'emergenza pandemica. (segue) (Rpi)