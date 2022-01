Piemonte: vino Erbaluce di Caluso in crescita, incremento del +77,34 per cento in 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Erbaluce di Caluso è in crescita. La denominazione di origine controllata e garantita è passata dai 128 ettari del 2000 ai 227 ettari del 2020, con un incremento della base produttiva del 77,34 per cento. Una situazione positiva che è proseguita anche nell'annata del 2021. "La maturazione delle uve - ha affermato il direttore di Confagricoltura Torino Ercole Zuccaro - si è rivelata medio tardiva, con un'epoca di raccolta che ha spaziato dalla metà alla fine di settembre. Le gradazioni zuccherine sono state superiori alla media degli ultimi cinque anni e il quadro acido si è mostrato eccellente. Secondo i tecnici le uve offriranno vini con caratteristiche di grande freschezza, idonei anche per l'affinamento". (segue) (Rpi)