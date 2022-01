Campania: M5s, aprire ospedali a positivi Covid nel vallo di Diano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore sono aumentati i dati dei positivi al Covid-19 nel Vallo di Diano e nel Cilento. Per fronteggiare questa nuova emergenza, sono state allestite immediatamente le tende "anti Covid" nei pressi dell'ospedale "Luigi Curto" Polla. Bisogna assolutamente decongestionare il reparto Covid dell'Ospedale di Polla avvalendosi di strutture sottoutilizzate come il presidio Ospedaliero di Sant'Arsenio (Sa), che attualmente ospita anche il servizio del 118, per il trasporto in biocontenimento di pazienti Covid-19 dell'Asl di appartenenza". Lo hanno affermato in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano Francesco Castiello e il Consigliere regionale Michele Cammarano: "Una struttura, quella di Sant'Arsenio che, se adeguatamente potenziata con piccoli interventi e con aumento di posti letto, è in grado di fronteggiare l'emergenza Covid-19, rispondendo alle attuali esigenze sanitarie. Inoltre il comune di Sant'Arsenio, poco distante dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria (tra le uscite di Polla ed Atena Lucana), è facilmente raggiungibile dall'area del salernitano e zone limitrofe". (segue) (Ren)