Scuola: Abruzzo, 6.777 i test antigenici eseguiti ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono complessivamente 6.777 i test antigenici eseguiti ieri in Abruzzo, nella prima giornata di screening sulla popolazione scolastica che si sta svolgendo sul territorio regionale. I positivi rilevati sono stati 167, pari al 2,4 per cento. Nel dettaglio nella Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila sono stati eseguiti 1.931 test e rilevati 48 positivi (2,5 per cento); nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti su 2.258 test, i positivi individuati sono stati 57 (2,5 per cento); nella Asl di Pescara 609 test hanno consentito di scoprire 22 positivi (3,6 per cento); nella Asl di Teramo i test effettuati sono stati 1.979, i casi positivi emersi 40 (2 per cento). Lo comunica l'assessorato alla Sanità. (Gru)