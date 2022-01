Scuola: in Sardegna potenziata distribuzione test antigenici ai Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguirà oggi e domani con orario continuato fino alle 18, al deposito della Protezione civile alla Fiera della Sardegna, in via straordinaria rispetto a quanto già stabilito per la consegna dei dispositivi, la distribuzione dei test antigenici ai sindaci dei Comuni della Sardegna che aderiscono alla campagna di screening dedicato agli studenti dell'isola, per la rilevazione di eventuali casi di positività al Covid-19 in vista della ripresa in sicurezza dell'attività scolastica dopo le festività natalizie. Per la realizzazione della campagna di screening sono stati attualmente consegnati test pari al 70 per cento della popolazione studentesca residente nei Comuni che finora hanno aderito all'iniziativa, per una partecipazione attesa attorno al 50 per cento degli studenti. Non si registrano carenze di dispositivi e altri tamponi sono già disponibili per la distribuzione nel caso di un'adesione più alta, da qui la decisione di potenziare l'operatività di distribuzione dei test al centro della Fiera. "In pochissime ore, con il grande impegno e collaborazione dei sindaci, abbiamo approntato un'attività di screening su scala regionale per garantire il rientro a scuola in sicurezza ora che la curva dei contagi è in crescita. Considerati i tempi e la vastità dell'attività di monitoraggio stiamo realizzando qualcosa di inimmaginabile. Non sono tante le Regioni che hanno messo in campo un'operazione di questo tipo. È normale che in una situazione come questa gli aggiustamenti vengano fatti in corso d'opera. Si tratta indubbiamente di un'operazione non semplice, ma abbiamo previsto una campagna che possa rispondere a quelle che sono le esigenze del nostro territorio e che proseguirà anche con la ripresa delle lezioni", dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che in riferimento a quanto riportato sulla stampa locale precisa: "I sindaci hanno risposto con forza all'iniziativa e non ci risulta ci siano stati problemi con le distribuzioni dei dispositivi. Chi ha trovato chiuso perché si è recato alla Fiera oltre l'orario che avevamo comunicato ha potuto ritirare i dispositivi il giorno seguente. Il centro di distribuzione sta operando come previsto". (segue) (Rsc)