Napoli: ritrovate auto e targhe rubate, 2 arresti

- I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania (Napoli), hanno individuato 2 uomini di Melito (Na) in un terreno in Via San Francesco A Patria. I 2 dovranno rispondere di riciclaggio. I militari hanno sorpreso i soggetti mentre smontavano un'autovettura. All'interno dell'area sono stati trovati gli attrezzi utilizzati per ricavare i pezzi di ricambio, ritrovate anche 24 vetture parzialmente ''cannibalizzate'' e 7 targhe, tutte oggetto di furto. I 2 sono stati arrestati e attendono giudizio nel carcere di Poggioreale.(Ren)