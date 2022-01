Covid: il Piemonte resta in zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono ancora i casi e i focolai, ma il Piemonte riesce a mantenere la zona gialla. E' quanto è emerso dal pre-report settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio l'Rt è passato da 1,35 a 1,44 e la percentuale di positività dei tamponi è salita al 18 per cento. Mentre l'incidenza è passata a 1.817,04 casi ogni 100 mila abitanti. Sempre nel periodo a cavallo tra il 2021 e il 2022 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è stato del 21,7 per cento, mentre quello nei reparti ordinari è cresciuto al 26 per cento. (segue) (Rpi)