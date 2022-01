Torino: vertice sicurezza Barriera di Milano, aumentano i controlli e percorsi di inclusione sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Russo ha poi sottolineato che la sicurezza da sola non basta: "Siamo però consapevoli che la repressione non basta. Dobbiamo mettere in campo anche azioni di contrasto al degrado e di sostegno dell’inclusione sociale. Ridurre le diseguaglianze, far sentire le persone (i giovani soprattutto) protagonisti del loro quartiere, farli vivere in un contesto urbano capace di offrire opportunità è assolutamente prioritario. Per questo investiremo nella riqualificazione delle periferie e nella creazione di infrastrutture sociali anche attraverso i fondi del Pnrr". (segue) (Rpi)