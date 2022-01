Covid: in Piemonte circa 80 per cento pazienti in intensiva non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa l'80 per cento i pazienti in terapia intensiva in Piemonte non vaccinati. Il restante 20 per cento sono pazienti con un quadro clinico serio per patologie pregresse. Lo si apprende da un comunicato stampa della Regione. Inoltre, sempre dai dati dati della Regione, si apprende che il rischio di morte per Coronavirus si riduce del 92 per cento nei vaccinati. Le 211 persone morte per Covid nell’ultimo mese avevano tutte più di 50 anni, e di queste 119 non erano vaccinate. (segue) (Rpi)