Torino: Viale (Lista Civica Lo Russo) presenta mozione per chiedere la sospensione dei semafori antismog (2)

- "L’analisi comparata delle limitazioni temporanee del cosiddetto semaforo con le concentrazioni del Pm10 e del Pm2,5 - ha continuato Viale - ha evidenziato un effetto minimo sui flussi di traffico e praticamente nullo sulle concentrazioni degli inquinanti, dimostrandone l’inadeguatezza nel raggiungere l’obiettivo sperato. Se la minima riduzione dei flussi di traffico ha consentito al trasporto pubblico di reggere il potenziale aumento di passeggeri, spesso già critico in condizioni normali, le necessita di evitare un eccessivo affollamento suggerirebbe di non favorire un ulteriore rischio di calca sui mezzi pubblici per tutto il periodo legato all'emergenza Covid-19", ha concluso. (Rpi)