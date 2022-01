Università: Parthenope, al via la 37esima campagna oceanografica in Antartide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Partirà venerdì 7 gennaio alla volta dell'Antartide il gruppo di ricerca che parteciperà alla campagna oceanografica della 37esima spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra). Il progetto Morsea (Marine Observatory in the Ross Sea) è finanziato dal Mur e coordinato dall'Università Parthenope di Napoli. Il Pnra è gestito dall'Enea per la pianificazione e l'organizzazione logistica e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. Un progetto che vede la Parthenope protagonista, quest'anno ancora di più poiché il coordinamento scientifico di tuti i progetti di ricerca svolti durante la campagna oceanografica sarà affidato al Prof. Pierpaolo Falco dell'Università Politecnica delle Marche, che ha maturato una lunghissima esperienza antartica lavorando prima all'Università Parthenope e trasferendosi più recentemente presso l'Ateneo anconetano. Le attività del progetto Morsea sono invece affidate al Prof. Pasquale Castagno e ai tecnici Arturo de Alteris, Massimo de Stefano e Giovanni Zambardino, tutti dell'Università Parthenope.