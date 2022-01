Covid: il Piemonte resta in zona gialla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche durante l'Epifania la macchina vaccinale del Piemonte ha somministrato oltre 34 mila vaccini - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -.Di questo non possiamo che ringraziare tutti gli operatori del nostro sistema sanitario e i cittadini che, anche in giorni festivi, hanno risposto alla chiamata al vaccino. Vaccinarsi è importante ora più che mai, in un momento in cui il virus sta circolando a livelli mai avuti prima, per proteggere noi, i nostri cari e l’intera comunità", hanno concluso. (Rpi)