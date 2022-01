Covid: Pellegrino (Iv), ospedali in affanno, scongiurare chiusura chirurgie, in aumento morti per tumore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In Italia e purtroppo anche in Campania gli ospedali sono di nuovo sotto pressione, rischiano di andare in tilt sebbene, innanzitutto grazie al vaccino e alla variante 'Omicron' meno aggressiva, assistiamo al momento a una mortalità ridotta. Lo ha detto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale della Campania. " La crescita dei contagi, che tiene alto il livello di attenzione nelle strutture sanitarie, purtroppo ancora una volta blocca le attività ordinarie come interventi chirurgici, attività ambulatoriali e di screening. Assistiamo a un costante aumento del numero di morti per tumore causato da diagnosi tardive. Non abbiamo mai visto tanti tumori in fase avanzata come in questi ultimi mesi. In merito alle patologie tumorali, stiamo già pagando un prezzo molto alto – ha precisato Pellegrino, chirurgo oncologo presso l'Azienda Universitaria Policlinico Federico II di Napoli – e nei prossimi mesi potremmo trovarci di fronte a una situazione disastrosa anche rispetto alle complicanze legate ad altre patologie che non sono state adeguatamente curate".