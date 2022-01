Covid: Pellegrino (Iv), ospedali in affanno, scongiurare chiusura chirurgie, in aumento morti per tumore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido pienamente il grido d'allarme lanciato nelle ultime ore dal presidente dell'ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), professore Marco Scatizzi, sullo stato di sofferenza degli Ospedali e sulla criticità legata alla chiusura di numerosi reparti di Chirurgia sostituiti da reparti Covid, ribadendo con forza che la pandemia non ferma le altra patologie. Dobbiamo constatare che poco si è fatto in questi due anni per rafforzare il sistema sanitario italiano con la messa in sicurezza dei reparti, con il potenziamento degli organici e con la creazione di misure adeguate capaci di fronteggiare nuove condizioni di emergenza. Chiederò al Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale di attivare uno stretto monitoraggio nelle nostre strutture sanitarie al fine di evitare criticità legate all'interruzione di servizi indispensabili", ha concluso Pellegrino. (Ren)