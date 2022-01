Università: Parthenope, al via la 37esima campagna oceanografica in Antartide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studiosi – attualmente in quarantena precauzionale - partiranno dalla Nuova Zelanda con la nave Laura Bassi, la rompighiaccio acquistata dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica (Ogs) con finanziamento del Mur, e raggiungeranno il Mare di Ross, punto cruciale per lo studio della dinamica dei mari antartici e del clima globale. La prima operazione consisterà nel recupero dei mooring, gli strumenti posti in punti di osservazione fissi che consentono di raccogliere dati durante la lunga notte antartica, quando la superficie del mare è completamente ghiacciata e la navigazione e le tradizionali campagne oceanografiche non sono realizzabili. I mooring saranno poi rimessi in acqua per proseguire il loro lavoro nel corso del prossimo anno. Una novità di quest’anno sarà il recupero e la messa a mare anche dei ‘float’, strumenti che hanno lavorato muovendosi come degli yo-yo sotto i ghiacci antartici negli scorsi anni e poi sono riemersi inviando dati via satellite. Gli strumenti sono stati messi in mare in collaborazione con l’Ogs, nell’ambito del programma internazionale Argo. Questi dati sono una immensa risorsa per la comunità internazionale che potrà osservare in dettaglio l’evoluzione delle caratteristiche dell’intera colonna d’acqua sotto i ghiacci antartici dal fondale fino a subito sotto la superficie del mare che, una volta ghiacciata, rende imperscrutabile l’ambiente marino sottostante. (Ren)