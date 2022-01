Napoli: assessore Cosenza, crollo al cimitero Poggioreale episodio gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gravissimo quanto accaduto questa notte al cimitero di Poggioreale per il crollo verificatosi durante i lavori della Metropolitana alla galleria sotterranea al cimitero. Sono rilevanti i danni che subisce il comune: adesso pretendiamo la messa in sicurezza immediata dei luoghi e la salvaguardia dei resti all'interno del cimitero". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore comunale alla Mobilità di Napoli Edoardo Cosenza, in merito al crollo, avvenuto nella scorsa notte, di un edificio all'interno del cimitero di Poggioreale che ha provocato danni a circa 200 loculi. Vigili del fuoco e Protezione civile comunale sono al lavoro per la messa in sicurezza dei loculi danneggiati. (Ren)