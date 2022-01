Piemonte: Confesercenti su saldi, avvio incoraggiante ma si sconta la giornata lavorativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un avvio incoraggiante, anche se sconta la giornata lavorativa. Questo il bilancio del primo giorno di saldi in Piemonte per Confesercenti. L'afflusso della clientela è stato soddisfacente, ma gli scontrini medi non superano il budget già anticipato dal sondaggio diffuso dall'Associazione, che fissava una spesa tra i 150 e i 180 euro. La clientela è progressivamente aumentata nella fascia pomeridiana, dopo una mattinata complessivamente fiacca. Si è riscontrata qualche difficoltà in più nelle zone periferiche. (segue) (Rpi)