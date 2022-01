Torino: l'assessora alla Mobilità, percorso partecipato per nuove pedonalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A breve inizierà un dialogo con le Circoscrizioni per ragionare insieme sulle aree in cui attuare nuove pedonalizzazioni, che siano frutto di un dialogo coi territori, coi cittadini e le cittadine, le associazioni e i Consigli. Lo scrive su Facebook l'assessora alla Mobilità di Torino Chiara Foglietta, commentando le prossime mosse dell'amministrazione sulla sostenibilità. "Il primo passo è stata la convocazione dei presidenti delle Circoscrizioni. L'idea è quella di fare un'analisi complessiva, attraverso un percorso partecipato e condiviso, perché ci siano spazi vivibili e restituiti alla cittadinanza in tutte le zone della città", conclude.(Rpi)