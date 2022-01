Vaccino: Cirio, obbligo over 50 scelta di equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritengo le nuove misure una soluzione di equilibrio. Ero favorevole a un obbligo vaccinale selettivo e la scelta sugli over 50 è un buon compromesso, perché riguarda le fasce d’età a maggior rischio di ospedalizzazione. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in una nota stampa, commentando le decisioni prese dal Cdm di ieri rispetto all’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni. (segue) (Rpi)