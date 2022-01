Quirinale: Cappellacci (FI), appello a società civile può essere solo per Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un appello alla società civile? Sì, ma a favore di Berlusconi: l’unico leader moderno che ha spalancato le porte dei palazzi della politica per farvi entrare il mondo dell’impresa, del lavoro, dello studio e delle professioni”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Sardegna replica alle dichiarazioni dell’onorevole Pietrantoni. “Siamo in un momento cruciale per la storia del nostro Paese – evidenzia l’esponente azzurro- e non c’è spazio per atteggiamenti che ricordano quelli dei giapponesi che continuavano a combattere, secondo loro, una guerra già finita. In questo momento c’è un forte bisogno di figure capaci di leggere il tempo che stiamo vivendo e di anteporre gli interessi della comunità nazionale a quelli della fazione politica. Occorre - sottolinea - una figura rappresentativa non della politica-politicante e involontariamente l’onorevole Pietrantoni ha dato un assist perché proprio Silvio Berlusconi è la personalità più rappresentativa di quella società civile e ben può capire e interpretare in questo momento le aspirazioni, le preoccupazioni, il coraggio degli italiani”. (Rin)