Violenza donne: maltratta ed estorce denaro alla moglie, un arresto a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Napoli Pianura hanno arrestato un 31enne del posto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della moglie. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe aggredito e minacciato più volte la vittima chiedendo del denaro, probabilmente per comprare la droga. In seguito all'intervento dei carabinieri la donna ha raccontato di aver subito episodi simili già a partire dal mese scorso senza mai però denunciarli. Il 31enne è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale di Napoli. (Ren)