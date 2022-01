Piemonte: Coldiretti su fauna selvatica, azione Regione fino ad ora fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' evidente che l'azione della Regione sia stata fino ad ora fallimentare per quanto riguarda il contenimento della fauna selvatica. Non utilizzano mezze parole Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale per esprimere la frustrazione nei confronti della Regione Piemonte che, spiegano i due rappresentanti di Coldiretti, "nonostante avessimo inviato nei tempi, lo scorso 13 settembre, le specifiche e puntuali osservazioni alla proposta regionale riguardante le linee guida per la gestione venatoria e l'attività di contenimento del cinghiale, non ha mai dato nessun segnale di risposta e apertura ad un confronto per dare il via concretamente ad una nuova stagione con misure utili a sanare una situazione che è sempre più vicina al collasso". (segue) (Rpi)