Napoli: Cantalamessa (Lega), crollo a cimitero, degrado intollerabile in città

- "Gravissimo il crollo che ha interessato l'area cimiteriale di Poggioreale a Napoli con più di 200 loculi che risultano danneggiati. Lo stato di degrado della città ha raggiunto livelli intollerabili. Neanche i morti hanno la possibilità di riposare in pace. Vanno accertate immediatamente le responsabilità, chi ha sbagliato paghi senza sconti". Lo ha affermato in una nota il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa: "È assurdo elemosinare anche la messa in sicurezza immediata dei luoghi e la salvaguardia dei resti all'interno del cimitero. La mia solidarietà a chi domani non potrà neanche piangere sulla tomba dei propri cari defunti". (Ren)