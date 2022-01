Covid: in Piemonte l'incidenza del contagio aumenta del 144,4 per cento in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio l'incidenza di contagio in Piemonte è aumentata del 144,4 per cento rispetto alla settimana precedente. Se nel periodo di Natale i casi per 100 mila abitanti erano a quota 541,5 nella settimana di Capodanno sono passati a ben 1323,3. La fascia più colpita è quella tra i 19 e i 24 anni, che è salita del 186 per cento (da 948,9 a 2,716). A seguire la fascia 45-49 anni che è passata da. 511,9 casi a 1353,2 (+164,3 per cento). (segue) (Rpi)