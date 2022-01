© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Torino ha deciso di tornare in Dad almeno fino al 15 gennaio 2022. A comunicarlo il Rettore in un comunicato ufficiale sul sito dell'Ateneo. La decisione è stata presa dopo aver osservato l'evoluzione del Covid-19. Di conseguenza le lezioni, gli esami e in molti casi anche le sedute di laurea, si svolgeranno a distanza. Unito non esclude che la decisione possa essere prorogata ulteriormente. (Rpi)