Piemonte: Manfredi (Radicali), su grattacielo Regione da Cirio solo operazione di immagine con contenuti vuoti

- E' stata la solita grande operazione di immagine del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ieri ha accolto i giornalisti nel grattacielo della Regione Piemonte, quasi terminato ma vuoto, per cui incredibilmente bello e spazioso. Lo ha affermato Giulio Manfredi (Radicali), commentando la conferenza stampa della giunta regionale che si è svolta ieri nel grattacielo della Regione Piemonte. "Cirio ha detto di avere preso in mano nel 2019 un’opera ferma. E’ falso - ha continuato Manfredi - . La Giunta Chiamparino aveva ripreso i lavori del grattacielo nel giugno 2017 con la nuova cordata di costruttori, l’opera era stata realizzata all’80 per cento e i lavori erano in corso. (segue) (Rpi)