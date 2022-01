Piemonte: Coldiretti su fauna selvatica, azione Regione fino ad ora fallimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due rappresentanti di Coldiretti lanciano nuovamente alcune proposte alla Regione per affrontare le problematiche della fauna selvatica: "A livello nazionale, nella legge di Bilancio 2022, è stata approvata una dotazione di 500 mila euro per l'introduzione, in Italia, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon. Sperimentare la sterilizzazione è stato anche un argomento da noi affrontato da tempo, ma abbiamo sempre parlato e proposto una forma che potesse agire tramite esche, come stanno sperimentando in altre nazioni. E' evidente che la formula finanziata sia inapplicabile perché in tal modo il cinghiale dovrebbe essere catturato, vaccinato e poi nuovamente liberato, invece che giustamente abbattuto. Un'occasione persa per introdurre, invece, lo studio di una sterilizzazione più utile e realistica", hanno concluso Moncalvo e Rivarossa. (Rpi)