Napoli: Alviti (FI), crollo cimitero Poggioreale evento annunciato

- "Crolla il cimitero monumentale di Poggioreale, a Napoli le immagini fanno impressione. Nella notte l'ala di un edificio che ospitava centinaia di loculi è crollata. Tre piani di cemento sono venuti giù senza che prima vi sia stato qualche segnale di cedimento. E sull'asfalto, adesso, ci sono cumuli di macerie, impastati a bare e a qualche resto umano che è fuoriuscito dalle casse. Sull'ammasso di rovine si staglia lo scheletro sfregiato dell'edificio che ha ceduto: pezzi di cemento e cavi appesi, soffitti inesistenti". Lo ha affermato in una nota il dirigente di Forza Italia Giuseppe Alviti: "Tra le prime ipotesi da vagliare vi è la vicinanza al cantiere della linea 1 della Metropolitana: i tecnici dovranno stabilire se possano esistere collegamenti tra i lavori in corso per la realizzazione della linea e il cedimento. Un evento annunciato.Chiediamo ad horas una condanna per i colpevoli". . (Ren)