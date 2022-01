Abruzzo: consiglieri centrosinistra su scuola, Regione in piena confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abruzzo in preda alla confusione e alla disorganizzazione a causa dell'incapacità della Giunta Marsilio di governare la nuova emergenza pandemica”. Lo hanno affermato in una nota congiunta i consiglieri regionali di centrosinistra Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli e Pierpaolo Pietrucci (Partito Democratico), Sandro Mariani (Abruzzo in Comune), Americo Di Benedetto (Legnini Presidente) e Marianna Scoccia (Gruppo Misto). “Con l'aumento dei contagi - hanno spiegato - era indispensabile organizzare una campagna di screening per rendere più sicuro il ritorno a scuola, cosa che l'ordinanza firmata dal presidente non fa, perché scarica su Comuni e sindaci l'onere di organizzare i test, senza nemmeno avere cognizione di quanti tamponi la Regione possa fornire allo scopo”. “Una trama pronta per il teatro dell'assurdo”, hanno aggiunto. (segue) (Gru)