Napoli: Maresca, vigileremo su biodigestore in settima municipalità

- Biodigestore a Napoli est, Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione e Stefano Marzatico, capogruppo del gruppo Maresca alla settima municipalità intervengono sul tema in una nota congiunta dopo l'approvazione all'unanimità di un atto dal consiglio municipale. "Il consiglio municipale di San Giovanni Barra Ponticelli ha dimostrato grande maturità e posto delle condizioni precise condizioni di civiltà e di grande lungimiranza. È chiaro che occorre intervenire, come abbiamo sostenuto con forza in Consiglio comunale, nel controllo delle condizioni generali del servizio. Senza raccolta differenziata il sistema non funziona, senza gli altri impianti da aprirsi contestualmente si rischia di andare in grave difficoltà. Ed è chiaro che gli impegni sono impegni e se le premesse non saranno rispettate non si potrà andare avanti". Maresca ha aggiunto: "Quello che purtroppo ci preoccupa è che le esperienze del passato non ci confortano. Dal canto nostro vigileremo, insieme ai nostri rappresentanti del territorio e, se necessario, interverremo fermamente con la durezza che merita chi non rispetta gli impegni. Noi prendiamo impegni seri e li rispettiamo, speriamo anche l'amministrazione sappia fare altrettanto".(Ren)