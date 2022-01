Vaccino: in Piemonte somministrate 44.734 dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte oggi ha somministrato 44.734 dosi di vaccino, avvicinandosi all'obiettivo delle 50 mila dosi che rappresentano il target deciso dalla Regione per affrontare la campagna delle terze dosi. Di queste la larga maggioranza, 38.341, sono terze dosi. Ad oggi il Piemonte ha utilizzato il 98,5 per cento delle dosi disponibili. In data odierna le aziende sanitarie hanno ricevuto 98.280 dosi di Pfizer over 12 e 48 mila per la fascia pediatrica. Inoltre, sono stati consegnati 53.300 vaccini di Moderna. (Rpi)