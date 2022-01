Piemonte: a Chieri 5 milioni dal Pnrr per la rigenerazione dell'area dell'ex caserma Scotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di rigenerazione dell'ex caserma Scotti di Chieri sarà uno dei progetti finanziati con il Pnrr. Lo annuncia in una nota stampa la Città piemontese. I 5 milioni che arriveranno dai fondi europei serviranno per recuperare e riqualificare un ampio spazio dismesso che un tempo era una zona militare. Ci saranno spazi per le attività della protezione civile e delle associazioni di Chieri legate al volontariato sociale. Sarà un polo delle socialità, immerso nel verde, circondato da una foresta urbana. Un complesso autonomo dal punto di vista energetico, attraverso un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio.(Rpi)