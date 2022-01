Quirinale: Cappellacci (FI), appello a società civile può essere solo per Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Un appello alla società civile? Sì, ma a favore di Berlusconi: l’unico leader moderno che ha spalancato le porte dei palazzi della politica per farvi entrare il mondo dell’impresa, del lavoro, dello studio e delle professioni”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Sardegna replica alle dichiarazioni dell’onorevole Pietrantoni. “Siamo in un momento cruciale per la storia del nostro Paese – evidenzia l’esponente azzurro- e non c’è spazio per atteggiamenti che ricordano quelli dei giapponesi che continuavano a combattere, secondo loro, una guerra già finita. In questo momento c’è un forte bisogno di figure capaci di leggere il tempo che stiamo vivendo e di anteporre gli interessi della comunità nazionale a quelli della fazione politica. Occorre - sottolinea - una figura rappresentativa non della politica-politicante e involontariamente l’onorevole Pietrantoni ha dato un assist perché proprio Silvio Berlusconi è la personalità più rappresentativa di quella società civile e ben può capire e interpretare in questo momento le aspirazioni, le preoccupazioni, il coraggio degli italiani”. (Rin)