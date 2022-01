Piemonte: vaccini sulla neve il 7 gennaio, accesso diretto prime dosi e programmato per terza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 gennaio arriverà il secondo appuntamento con il vaccino sulla neve in Piemonte. Dopo Sestriere, Alagna e Prato Nevoso toccherà a Bardonecchia. Lo annuncia una nota stampa della Regione. Durante l'iniziativa (che si svolgerà dalle 9 alle 15 al palazzo delle Feste) sarà possibile ricevere le prime dosi con accesso diretto e la terza dose per chi ha un appuntamento già fissato tra il 7 e il 9 gennaio in uno degli hub vaccinali della Regione. Possono accedere all'iniziativa tutti gli over 12 che hanno il domicilio sanitario in Piemonte. (Rpi)