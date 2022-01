Piemonte: Confesercenti su saldi, avvio incoraggiante ma si sconta la giornata lavorativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli acquisti vincono le scarpe, le maglie e i capisala sull'abbigliamento e vanno bene anche i prodotti di elettronica e per la casa. Molta richiesta anche per l'accessorista come borse, cinture e bigiotteria. I commercianti lamentano il giorno errato di inizio saldi: "Quest’anno – ha affermato Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, la federazione dell’abbigliamento e delle calzature – la data non è felicissima. Per oggi, dunque, non ci aspettavamo molto di più, ma siamo fiduciosi che nel week-end lungo dell’Epifania, le vendite aumenteranno e speriamo che la parte crescente di consumatori che nel sondaggio dichiara di voler fare acquisti d’impulso contribuisca a sostenere le vendite”. (segue) (Rpi)