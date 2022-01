Pd: Conte (Leu), basta polemiche ora ripartire da Agorà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La polemica che si è generata in questi giorni sui rapporti all'interno del centro-sinistra rischia di cristallizzare l'attualità, che invece va superata nel segno delle Agorà democratiche, che sono state pensate come luogo ideale di incontro e di unione sulla politica e i grandi temi del Paese, sui quali far convergere tutte le energie culturali e sociali che la sinistra riformista ha espresso ed esprime. Esse devono servire a convenire sul "cosa fare, come fare e con chi", partendo dai contenuti per definire i contenitori, ovvero una nuova idea e nuova forma partito". Lo ha dichiarato in una nota Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali.(Ren)