Campania: Cirillo (M5s), immagini sconcertanti da hub vaccinale Portici (Na)

20 luglio 2021

- "Sono immagini sconcertanti quelle che arrivano dall'hub vaccinale di Portici, allestito all'interno del Centro Sportivo di via Farina. I cittadini, tra cui molti anziani, restano in coda dalle prime ore del mattino, accalcati, in attesa di essere chiamati per effettuare la terza dose vaccino. L'eccellente adesione dei campani alla terza dose rappresenta un significativo elemento di ottimismo, ma ritengo inaccettabile che anziani, persone fragili e donne in stato di gravidanza restino ore in attesa della somministrazione del vaccino, quasi sempre all'aperto con avverse condizioni meteorologiche. Le Istituzioni non possono derogare per essere coerenti con la campagna di sensibilizzazione che si sta portando avanti e credibili evitando disservizi e disagi ai cittadini che responsabilmente si recano ai centri vaccinali". Lo ha spiegato in una nota un'interrogazione il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Luigi Cirillo: "Sarebbe opportuno e auspicabile creare percorsi dedicati ad anziani, soggetti fragili e donne in gravidanza, ritengo inaccettabile che queste persone restino ore in attesa della somministrazione del vaccino, quasi sempre all'aperto con avverse condizioni meteorologiche". (Ren)