Abruzzo: consiglieri centrosinistra su scuola, Regione in piena confusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'ennesima volta - prosegue la nota congiunta - la Regione Abruzzo ha giocato a scaricabarile con i sindaci lasciandoli da soli e in prima linea a organizzare questa delicata fase di screening scolastico chiedendogli, con pochissimi giorni di preavviso, di trovare delle sedi idonee, personale medico e volontari per gestire questo delicato processo”. “Questo - hanno chiarito i consiglieri - dopo aver fatto saltare il tracciamento dei positivi per l'incapacità di organizzare una capillare rete di diagnosi, dopo aver di fatto mollato la gestione dei vaccini pediatrici e delle terze dosi, possibili con lunghe attese e in sedi lontane dalle proprie città di residenza, e dopo aver caricato sulle spalle degli abruzzesi la responsabilità di comportarsi in modo aderente agli ultimi protocolli governativi, essendo mancata anche una comunicazione univoca e chiara sulle procedure a tutela di positivi e persone in quarantena”. “Enorme confusione - hanno sottolineato - anche con i sindaci, che devono fare i conti con un’ordinanza regionale che chiede che ci sia la copertura dei tamponi e dello screening, ma senza avere certezza delle scorte a disposizione della Regione”. “Purtroppo questo accade quando manca la programmazione, cosa che stiamo denunciando ormai da mesi, ma che sembra essere la norma per il governo regionale di centrodestra, incapace di dare concretezza a un'azione amministrativa efficiente ed efficace per la comunità su tutti i fronti, a partire dalle emergenze che devono invece essere affrontate e risolte", hanno concluso. (Gru)