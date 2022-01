Campania: Nappi (Lega), tagli a teatro San Carlo perché De Luca è Salerno-centrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai, in Campania, anche il sostegno economico alla cultura è dettato dalle scelte Salerno-centriche di De Luca. Mentre, rispetto allo scorso anno, sono ridimensionati della metà i fondi destinati al Teatro San Carlo, non si toccano quelli del Verdi di Salerno. E la sovvenzione di due milioni di euro per il Massimo napoletano, il lirico più antico d'Europa, è la stessa prevista per Luci d'Artista 2022. Tutto ciò evidenzia che ancora una volta la Regione destina i contributi in base a scelte squisitamente "geografiche", piuttosto che tener conto del singolo e reale fabbisogno degli enti". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e componente della Commissione Istruzione e Cultura del Consiglio regionale della Campania.(Ren)