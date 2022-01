Piemonte: Covid, Asl ferma la trasferta a Bergamo del Torino, Juve-Napoli si gioca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'accertata positività di 8 giocatori nel gruppo squadra, l'Asl Città di Torino ha deciso di disporre la quarantena obbligatoria per il Torino calcio. Con questa decisione la compagine di Juric salterà sicuramente la trasferta di Bergamo prevista per domani, ma è a rischio anche la prossima partita, ovvero Torino-Fiorentina, prevista per domenica. Alla fine invece, salvo sorprese, si giocherà Juventus-Napoli. I Partenopei hanno comunque chiesto un ulteriore chiarimento all'Asl territoriale prima di partire per Torino. (Rpi)