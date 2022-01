Piemonte: Cirio, neonato in miglioramento ma ricoveri in pediatria preoccupano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neonato che era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva per Covid sta bene. Il quadro clinico è migliorato e il piccolo è stato staccato dalle macchine che lo aiutavano a respirare. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante la conferenza stampa di inizio anno della giunta regionale. "Però siamo preoccupati per il numero di ricoveri Covid nei reparti pediatrici. Sono attualmente 14: non è mai successo da inizio pandemia", ha concluso. (Rpi)