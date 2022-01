Pnrr: Brescia (M5s), 3.4 miliardi a 500 enti per 1.800 progetti di rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "483 comuni italiani riceveranno 3.4 miliardi di euro per circa 1.800 progetti di rigenerazione urbana destinati a ridurre il degrado sociale e migliorare la qualità del decoro urbano. Grazie a questa misura, fortemente voluta dal governo Conte con la manovra 2020 e poi confluita all'interno del Pnrr, finanziamo la rinascita di spazi urbani che vengono restituiti all'intera comunità con proposte di impatto ambientale. Un modello da promuovere per costruire vera sicurezza". Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e coordinatore del comitato per la sicurezza del Movimento 5 stelle, secondo cui "il decreto firmato dal Viminale per assegnare questi fondi premia i progetti dei comuni con il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale. Il nostro impegno continua e con la legge di bilancio recentemente approvata sono stati stanziati altri 300 milioni di euro per i comuni fino a 15 mila abitanti e per gli altri comuni che fino ad oggi non hanno ricevuto contributi per progetti di rigenerazione urbana. Le richieste potranno essere inviate al Ministero dell'Interno entro il prossimo 31 marzo" conclude Brescia. (Com)