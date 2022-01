Campania: Aversano (M5s), scongiurata chiusura open day hub di Teverola (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una fase emergenziale come quella che stiamo vivendo in Campania, non possiamo assistere passivamente alla chiusura di strutture fondamentali per i nostri cittadini, sia per i vaccini che per l'effettuazione dei tamponi". È quanto ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Campania Salvatore Aversano. "Per questo - ha proseguito il consigliere - di fronte al rischio di veder chiuso in open day un hub fondamentale per i vaccini ai più piccoli, come il punto vaccinale pediatrico allestito al centro commerciale Medì di Teverola (Caserta), per carenza di operatori sanitari, mi sono subito attivato con i sindaci dei comuni di riferimento. Dopo tanto impegno e diverse ore al telefono abbiamo reperito il personale necessario e scongiurato la soppressione del servizio". "Un atto doveroso - ha concluso Aversano - per chi, come me, occupa ruoli di responsabilità e ha il dovere, al cospetto dei cittadini, di dare il supporto necessario a chi ogni giorno lotta contro questa terribile pandemia e per salvare vite umane". (Ren)