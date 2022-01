Piemonte: Cirio, usate 99,8 per cento dosi, oggi toccheremo quota 40 mila somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo utilizzato il 99,8 per cento delle dosi disponibili, superando le 8 milioni di somministrazioni e oggi toccheremo le 40 mila vaccinazioni, per arrivare nei prossimi giorni al nostro target fissato sulle 50 mila inoculazioni. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio alla conferenza stampa di inizio anno della giunta regionale. "Quello che si poteva fare in 4 mesi con la terza dose, ora si deve fare in due e ce la stiamo facendo", ha concluso. (Rpi)